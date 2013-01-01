Гипермаркет строительной техники, дорожных материалов и оборудования

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Продажа спецтехники Б/У

БУ
Новинка
Автовышка Mitsubishi Fuso Canter Б/У
Автовышки Б/У
Автовышка Mitsubishi Fuso Canter Б/У
#12452
2 550 000 ₽
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БУ
Новинка
Мини-погрузчик Doosan D50SC Б/У
Погрузчики Б/У
Мини-погрузчик Doosan D50SC Б/У
#12451
1 100 000 ₽
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БУ
Новинка
Автогрейдер ДЗ-98 Б/У
Автогрейдеры Б/У
Автогрейдер ДЗ-98 Б/У
#12450
2 700 000 ₽
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БУ
Новинка
Экскаватор-погрузчик CASE Super R Б/У
Экскаваторы Б/У
Экскаватор-погрузчик CASE Super R Б/У
#12449
2 650 000 ₽
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БУ
Новинка
Самосвал Камаз-55111С Б/У
Самосвалы Б/У
Самосвал Камаз-55111С Б/У
#12448
435 000 ₽
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БУ
Новинка
Экскаватор Hitachi 240 Б/У
Экскаваторы Б/У
Экскаватор Hitachi 240 Б/У
#12446
3 400 000 ₽
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БУ
Новинка
Экскаватор-погрузчик CASE 695 R Б/У
Экскаваторы Б/У
Экскаватор-погрузчик CASE 695 R Б/У
#12445
2 850 000 ₽
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БУ
Новинка
Погрузчик Б/У
Погрузчики Б/У
Погрузчик Б/У
#12444
550 000 ₽
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БУ
Новинка
Бульдозер Б-10 Болотоход Б/У
Бульдозер Б/У
Бульдозер Б-10 Болотоход Б/У
#12443
2 600 000 ₽
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БУ
Новинка
Экскаватор-погрузчик Deere Б/У
Экскаваторы Б/У
Экскаватор-погрузчик Deere Б/У
#12442
3 700 000 ₽
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БУ
Новинка
Самосвалы Камаз - 5 штук Б/У
Самосвалы Б/У
Самосвалы Камаз - 5 штук Б/У
#12441
13 500 000 ₽
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БУ
Новинка
Тягач МАЗ с прицепом Б/У
Тягачи Б/У
Тягач МАЗ с прицепом Б/У
#12440
600 000 ₽
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225 ₽
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Опыт работы
Опыт работы

Более чем 20-летний опыт

Оперативность
Оперативность

Максимальная оперативность исполнения заказа. Отсутствие ограничений по объёму заказа.

Индивидуальный подход
Индивидуальный подход

Индивидуальные или стандартные технические решения, в зависимости от пожеланий заказчика.

Техподдержка
Техподдержка

Профессиональная техническая поддержка 24х7

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